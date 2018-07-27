На Донбассе погиб украинский военнослужащий – он подорвался во время разведки

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе в ходе проведения инженерной разведки 27 июля в результате подрыва погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

С 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты открывали прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Майорск, Авдеевка, Марьинка, Лебединское, Гнутово, Павлополь и Широкино. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, что 26 июля на Донбассе погиб еще один украинский воин.