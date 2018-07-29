В оккупированном Донецке в бывшем храме мормонов разместили ЗАГС

В оккупированном Донецке, в здании, в котором раньше находился храм мормонов (церковь Иисуса Христа святых последних дней), группировка «ДНР» разместила «отдел записи актов гражданского состояния».

Об этом сообщают «Новости Донбасса».

Информресурсы «ДНР» пишут, что «отдел» располагается по адресу проспект Богдана Хмельницкого, 67А. Под таким же адресом располагался и храм. В 2015 году еще один храм мормонов в Донецке стал «центром детского творчества».

Напомним, что житель Луганщины ранее рассказал о своем похищении «ополченцами» в 2014 году и пытках ради выкупа.