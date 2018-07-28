На оккупированной части Донбасса трое подростков подорвались на мине

Трое подростков на оккупированной территории Донбасса посетили могилу товарища и подорвались на мине.

Об этом на брифинге сказал полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает «Укринформ».

Двое из подростков погибли на месте.

- Хаотичное минирование представляет опасность для местного населения. 25 июля трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте, - сообщил Гуцуляк.

Напомним, что ранее на Донбассе погиб украинский военнослужащий – он подорвался во время разведки.