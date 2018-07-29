«Запрещенные международными конвенциями», – в зоне ООС обнаружили 50 российских мин

В воскресенье, 29 июля, саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил уничтожили 50 вражеских мин, запрещенных международными конвенциями.

Об этом сообщили в штабе ООС.

Отмечается, что противопехотные мины ПМН-2 обнаружили возле одной из позиций в полосе обороны бригады. Все найденные боеприпасы были 1987 года производства. Добавим, что в ВСУ их не используют и попали в Украину с территории России.

«Вражеская мина запрещена международными конвенциями как антигуманная. Во время ее срабатывания наносится сильное поражение нижних конечностей человека, что приводит к сильному увечью», - заявили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, 28 июля, на Донбассе боевики открывали огонь 25 раз по позициям украинских военнослужащих. В результате этого двое военных погибли и еще двое получили ранения.