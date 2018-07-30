Российские хакеры атаковали лабораторию в Швейцарии, анализирующую «Новичок»

Швейцарская лаборатория Spiez, которая специализируется на предотвращении химических, биологических и ядерных угроз, вероятно, была атакована группой хакеров, связанных с Россией.

Об этом сообщает швейцарское издание Blick.

Лаборатория в кантоне Берн, вероятно, стала мишенью для хакеров из-за ее роли в расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. Лаборатория привлекалась к экспертизе нервно-паралитического вещества, которое было использовано для отравления.

Хакеры из группы Sandworm, связанной с российским правительством, представлялись членами организационного комитета лаборатории и распространили документ с инструкциями о предстоящей конференции по химическому оружию, запланированной на сентябрь.

Документ в формате Word содержал информацию о конференции. В файл также была внедрена ​​вредоносная программа.

Киберпреступники использовали поддельный адрес электронной почты и нацеливались на экспертов по химическому оружию, приглашенных на конференцию.

- Кто-то действовал от имени лаборатории. Мы немедленно проинформировали участников конференции, что документ не наш, и указали на опасность, - сказал Курт Мюнгер из Федерального управления гражданской защиты.

По его словам, взлом вызвал ограниченный вред.

- Сама лаборатория не зарегистрировала никакого оттока данных, - подтвердил Мюнгер.

В этом году хакеры уже атаковали несколько организаций в Швейцарии. Федеральная разведывательная служба сообщала о внутренних атаках на «различные международные спортивные федерации», в том числе на Международный олимпийский комитет в Лозанне.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский. Премьер-министр Великобританиии Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.

Как известно, глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что решение выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» приняли 14 стран-членов ЕС. Также 60 российских дипломатов вышлют из Соединенных Штатов. Кроме того, 13 сотрудников российских дипломатических ведомств вышлют из Украины.

Также напомним, что нервнопаралитическое вещество «Новичок», которым отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, разработали в лаборатории в закрытом городе ШиханыСаратовской области.