«Уничтожили за 1,5 минуты»: Опубликовано видео, как украинские военнослужащие ликвидировали огневую позицию боевиков

В Сети появилось видео ликвидации украинскими военными на Донбассе огневой точки оккупационных сил РФ.

Соответствующий ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, на то, чтобы сообщить необходимые координаты и ликвидировать позицию, с которой велся огонь по Объединенным силам, ушло чуть более минуты.

Как видно на обнародованных кадрах, огневая точка противника, находившаяся в здании, была ликвидирована ракетным выстрелом.

При этом, когда именно и на каком участке было снято видео, не уточняется.

Напомним, ранее волонтеры опубликовали видео, как украинские военнослужащие нанесли превентивный удар по позициям боевиков.