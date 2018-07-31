Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, причастных к строительству Керченского моста

Европейский Союз ввел санкции в отношении шести российских компаний, в том числе против двух компаний бизнесмена Аркадия Ротенберга, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину, из-за строительства Керченского моста из РФ в оккупированный Крым.

Их перечень во вторник был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Компании Ротенберга ПАО «Мостотрест» и ООО «Стройгазмонтаж», которые попали в европейские санкционные списки, уже находятся под санкциями США. Также под ограничительные меры ЕС попали АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж – Мост» и вологодское АО «ВАД», которые занимались работами, связанными со строительством моста.

Их добавили в санкционный список «за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В ЕС пояснили, что строительство и официальное открытие моста считается «ключевыми символическими шагами по закреплению контроля России над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины».

Решение ЕС вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 16 мая между оккупированным Россией Крымом и территорией РФ официально открыли автомобильную часть так называемого керченского моста.

Отметим, ранее Евросоюз неоднократно осуждал строительство Керченского моста.

Как сообщалось, в июне этого года Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении аннексированного Крыма