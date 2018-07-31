ФСБ заявила о задержании в оккупированном Крыму украинца с 11 патронами к американскому карабину

Российские пограничники изъяли 11 патронов к американскому карабину у прибывшего в аннексированный Крым гражданина Украины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального пограничного управления ФСБ РФ.

«Указанные предметы (11 патронов калибра 5,56 мм к карабину Weatherby) находились в рюкзаке среди личных вещей жителя Мелитополя. При пересечении государственной границы мужчина о наличии боеприпасов не заявлял», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на пункте пропуска «Джанкой» на прошлой неделе, однако пресс-служба ФСБ сообщила о нем только во вторник.

Изъятые боеприпасы отправлены на экспертизу. Пограничники также заявили, что гражданин Украины не был задержан.

Напомним, в оккупированном Крыму суд приговорил украинского политзаключенного Панова к 8 годам колонии строгого режима.