В Луганской области боевик угрожал детям гранатой, а потом подорвал себя, - ОБСЕ

Во временно оккупированном пгт Ясеновский, что в 46 километрах от Луганска, боевик угрожал во дворе жилого дома гранатой маленьким детям.

Об этом сообщила пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«На улице Любови Шевцовой женщина 25 лет сообщила членам патруля миссии о том, что пребывавший в состоянии опьянения мужчина 30 лет сидел во дворе ее дома, и начал угрожать ей и ее детям (мальчику 3 лет и девочке 5 лет, - ПН) ручной гранатой», - отметили в пресс-службе.

По словам собеседницы, когда она с детьми покидала двор, она услышала взрыв, а по возвращении увидела, что мужчина мертв.

Во дворе наблюдатели видели осколочные повреждения внешней стены и металлического забора во дворе.

«Возле другого дома на улице Любови Шевцовой мать 60–70 лет умершего мужчины и его двоюродный брат 30–40 лет рассказали, что погибший был вовлечен в деятельность военного типа», - добавили в пресс-службе.

Напомним, пьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге.