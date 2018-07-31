В Африке убили российских журналистов, которые приехали снимать фильм о ЧВК «Вагнер», ранее воевавшей на Донбассе

В Центральноафриканской республике погибли российские журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев.

Об этом сообщает «Дождь».

Они снимали там документальный фильм о работе ЧВК «Вагнер» - это был совместный проект Расторгуева и «Центра управления расследованиями» Ходорковского. По словам одного из собеседников, гибель съемочной группы подтвердили в миссии ООН в ЦАР, а также местные госслужащие.

Россияне были остановлены на блокпосту, утверждает источник. Они ехали из столицы республики Банги в населенный пункт Бомбари. Что именно с ними произошло, неизвестно. Погибшие опознаны.

Жена Орхана Джемаля Ирина Гордиенко сообщила The Bell, что опознала его по фотографии. Главный редактор «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин сказал, что не может говорить, и бросил трубку. Позже он сказал Русской службе «Би-би-си»:

- Мы делали вместе проект по ЦАРу. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья.

Ранее стало известно о гибели в ЦАР троих россиян. У двух из них, по данным посольства России в республике, были пресс-карты газеты «Известия». Позже в издании сообщили, что ни одного его сотрудника на территории ЦАР не было.

По данным AFP, тела погибших нашли в 23 километрах от города Сибут. Агентство отмечало, что россияне были убиты неустановленными вооруженными людьми.

«Центр управления расследованиями» — медиапроект, запущенный Михаилом Ходорковским. О присутствии бойцов ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской республике ранее писали несколько СМИ, в частности, «Новая газета» и радиостанция France Europe1.

Частная военная компания «Вагнера» - это банда наемников, которые ранее воевали на Донбассе в рядах российско-террористических войск и в Сирии.