На Донбассе боевики за сутки совершили 36 обстрелов по ВСУ – пострадал украинский боец

За прошедшие сутки, 31 июля, в зоне боевых действий на Донбассе боевики совершили 36 обстрелов украинских позиций. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Тяжелое вооружение не применялось. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Луганского, Южного, Зайцево, Новомихайловки, Опытного, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово, Водяного и Талаковки.

С полуночи среды боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников - у Крымского и Марьинки.

По данным разведки двое оккупантов погибли и шестеро ранены.

Напомним, в зоне ООС обнаружили 50 российских мин.