В Северодонецке задержали боевика, который причастен к вооруженному захвату СБУ в Луганске

Скриншот видео В Украине задержали боевика, который призывал к государственному перевороту и участвовал в захвате здания СБУ в Луганской области.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

Выяснилось, что с февраля 2014 боевик выступал в Северодонецке на собраниях людей с призывами государственного переворота и проведения референдума.

- Наиболее активное население самоорганизовалось, пыталось создать народную милиции в помощь милиции, но на контакты они не шли. Начали организовывать митинги по Свередонцку, в которых я участвовал, расклеивал листовки по городу, читал своих стихи на митингах в память жертв Майдана - омоновцев, беркутовцев погибших на Майдане, собирал деньги на венки и мы устраивали траурные шествия в память о них, - рассказал он.

В апреле мужчина вступил к формированию боевиков, которые дислоцировались в захваченном ими здании СБУ. Получив камуфляжную форму и автоматическое оружие, осуществлял охрану территории, прилегающей к СБУ, выдавал боевикам вооружения и боеприпасы, наблюдал за пленными, которые содержались в здании

Позднее, будучи гранатометчиком, он принимал активное участие в боях вблизи пгт. Райгородка, в захвате военкомата Луганска, воинской части №3035 и Луганского пограничного отряда, во время которого были ранены 11 пограничников.

«После конфликта со своим командиром Павлом Дремов, выехал в Россию, в город Воркута где находился до 2018 года. Несколько дней назад боевик вернулся на территорию Украины и приехал в Северодонецк, где был задержан полицейскими», - сообщают в ведомстве.

По его словам, сейчас он является гражданином Российской Федерации, а в Украине не был четыре года.

Ранее сообщалось, что в Луганской области боевик угрожал детям гранатой, а потом подорвал себя.