Боевики в Горловке обстреляли толпу подростков, - Минобороны

В оккупированной Горловке в Донецкой области боевики ради забавы обстреляли толпу подростков, в результате обстрела несколько человек получили ранения.

Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает «Интерфакс-Украина».

По данным ведомства, на оккупированных Россией территориях участились случаи неправомерных действий боевиков в адрес местных жителей.

- В Горловке российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи, и несколько подростков получили огневые ранения, - сообщил Гуцуляк.

- Российское командование пытается скрыть это преступление, расследование проводят представители так называемой «военной комендатуры». С целью выявления участников «конфликта» российские пограничники усилили режим проверки на границе РФ и оккупированных территорий Украины, - сказал Гуцуляк.

Напомним, в Луганской области боевик угрожал детям гранатой, а потом подорвал себя.