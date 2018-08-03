Сенат США разрешил странам-союзникам покупать у России оружие

Сенат США проголосовал за изменения в действующее законодательство, которые позволяют президенту не включать в санкционный список страны-союзники США, закупающие оружие у российских производителей.

Об этом сообщает RFE/RL.

Свои голоса за закон отдали 87 сенаторов, против были 10.

Запрос на подобный закон составил министр обороны США Джеймс Мэттис. Во время своего выступления он заявил, что Россия «должна заплатить за свое агрессивное, дестабилизирующее поведение», однако при этом под удар не должны попасть страны, с которыми США налаживает связи.

В Пентагоне уверенны, что принятые изменения будут полезны для США и союзников, однако не будут выгодны России.

Сенатор-демократ Роберт Менендес в свою очередь выразил обеспокоенность, что принятые изменения ослабят давление США на Россию.

Напоминаем, Конгресс Соединенных Штатов в рамках согласования проекта бюджета на 2019 год одобрил продление запрета Министерству обороны страны сотрудничать с российским Минобороны.