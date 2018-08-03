Украинский политзаключенный Костенко вышел из российской тюрьмы

Крымский активист, украинский политзаключенный Кремля Александр Костенко сегодня вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Об этом сообщает Hromadske.ua.

Представитель общественной наблюдательной комиссии Кировской области Денис Шадрин встречал Костенко.

- Вышел Александр в 10:54. Встречали его члены наблюдательной комиссии - Артур Абашев и я, - сказал Шадрин.

По его словам, дальше Костенко через Москву поедет в Киев

Советник Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Елена Мячина сообщила, что консул Украины пока не сообщал информацию о Костенко, хотя у уполномоченного этим вопросом занимаются.

- Мы эту информацию собираем. Ранее говорили о том, что его могут освободить 3 или 5 числа, - сказала Мячина.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.