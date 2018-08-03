Темпы не устраивают: Замглавы Николаевской ОГА заявил, что работы на Снигиревской трассе выполняются не в срок и не в полном объеме

Подрядчик, выполняющий ремонтные работы на трассе Т-16-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое», не укладывается в сроки и делает работы не в полном объеме.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи у себя на странице в Facebook.

Валентин Гайдаржи заявил, что работы по укладке верхнего слоя асфальта выполнены не в полном объеме.

«О выполнении работ на автодороге Т-15-08 - темпы их проведения не устраивают. Не в полном объеме выполнены работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона, продолжается обустройство заездных карманов, требует внимания и благоустройство обочину. Подрядчику даны соответствующие поручения, заказчик держать вопрос на более жестком контроле», - отметил Валентин Гайдаржи.

Также Гайдаржи добавил, что и сама дорога в Снигиревке также должна быть отремонтирована, в связи с чем местной власти дали распоряжение найти средства на ремонт.

Стоит отметить, что еще в августе 2017 года в ходе визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко сказал, что ремонт планируют завершить уже в октябре 2017-го.

Однако к октябрю закончили лишь 8 километров из 48. В САД заявляли, что дорогу не могут закончить из-за недостатка финансирования, в связи с чем в феврале 2018 года профильные комиссии областного совета выделили на трассу 147 миллионов гривен. Но уже в мае 2018 года руководство САД заявило, что на дорогу не хватает еще 50 миллионов, которые вскоре нашли и пообещали закончить трассу к августу 2018 года.