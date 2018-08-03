За три года в России задержаны более 2 тыс украинцев, - МИД Украины

Более двух тысяч граждан Украины задержаны в РФ за последние три года.

Об этом сообщил на брифинге представитель МИД Василий Кирилич, передает корреспондент LIGA.net.

- Более двух тысяч 300 граждан Украины задержаны или осуджены в РФ за последние три года, - сказал он.

Кирилич подчеркнул, что украинская консульская служба не делит украинских граждан на простых политзаключенных и политзаключенных с особым статусом, к судьбе которых привлечено широкое внимание. Он отметил, что консульская служба делает все для защиты интересов всех граждан Украины

Напомним, ранее сообщалось, что Россия затягивает процесс посещения украинских политзаключенных.