В сети опубликовали карты, наглядно показывающие блокаду Россией украинских портов

В интернете наглядно показали блокаду Российской Федерацией украинских портов.

Соответствующие материалы на своей странице в Facebook разместил главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко.

Так, на первой карте - пустой порт Мариуполя. Синим цветом обозначены судна, которые находятся на ремонте, красным - буксиры, желтым - бункеровщики и нефтесборщики и пр. портофлот.

На второй карте - почти пустой порт Бердянска, только два парохода под погрузкой.

На третьей карте в верхней части зафиксировано, что из Мариуполя/Бердянска прохода в Черное море перед Керченским проливом ожидают 18 судов, два из них более 6 суток, пять - боле пяти суток, два - более 4 суток.

В нижней части этой же карты указано, что в Керченском проливе ожидают прохода в Азовское море в Мариуполь/Бердянск 10 судов, 3 из них - от 3 до 6 суток.

Кроме того, опубликованы списки судов и время ожидания в/из Мариуполя/Бердянска.

Напомним, ранее у побережья Украины российские пограничники задержали два судна.