На Донбассе боевики 33 раза открывали огонь – погиб один украинский военнослужащий

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки, 4 августа 2018 года, погиб один украинский военный.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

За сутки боевики 33 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе один раз из тяжелого вооружения.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино», - сообщают в ООС.

Кроме этого, противник обстрелял позиции ООС возле Широкино из 82-мм минометов. По данным разведки, двое боевиков погибли, один получил ранения.

В течение текущих суток, 5 августа, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Новозвановки и Широкино.

Напомним, что 2 августа, в зоне боевых действий на Донбассе боевики совершили 28 обстрелов, в том числе один раз - из тяжелого вооружения. Четверо военнослужащих получили ранения