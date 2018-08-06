«Сломана рука, он нуждается в помощи», - Денисова о состоянии политзаключенного Костенко, освобожденного из колонии РФ

У вышедшего на свободу 3 августа из российской колонии украинского активиста Александра Костенко сломана рука и он нуждается в помощи.

Об этом она написала в Facebook.

«Только что поговорила по телефону с Александром Костенко. Он очень уставший, говорить ему трудно. Говорит, что у него сломана рука и он нуждается в помощи. Поблагодарил за заботу. Он обязательно пройдет медицинское обследование, и всю необходимую реабилитацию», - сообщила омбудсмен.

Напомним, 3 августа Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Как известно, 5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.