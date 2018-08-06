Атаку российских «троллей» на страницу президента Италии в соцсети расценили как терроризм

Расследование массированной атаки российской «фабрики троллей» в соцсетях на президента Италии Серджио Маттарелла будет поручено специалистам по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает итальянское издание ANSA, пишет «Украинская правда».

Отмечается, что прокуратура Рима в ближайшие дни начнет расследование атаки «троллей» на президента Италии в соцсети Twitter, после чего дело будет передано экспертам по борьбе с терроризмом.

Также ожидается, что в понедельник, 6 августа, парламентский комитет Службы разведки и безопасности (COPASIR) заслушает по факту атаки в соцсети отчет директора итальянской секретной службы DIS Алессандро Панса.

В ночь на 28 мая, через несколько часов после того, как президент Италии отказался назначать евроскептика Паоло Савону министром финансов, против него было совершена массированная атака в соцсетях.

В частности, в Twitter наблюдалась аномальная активность, когда в течение нескольких минут было сделано ещё сообщения против Маттарелла с 400 профилей. Как отмечает ANSA, следы всех профилей вели к одному источнику - российской «фабрики троллей».

В сообщениях президента Маттарелла, часто в вульгарной форме, призывали уйти в отставку.

После отказа президента Италии утверждать кандидатуру Паоло Савоны на должность министра финансов, попытка партий «Лига» и «Движение 5 звезд» сформировать правительство провалилась. Обе партии известны пророссийской политикой. Обе выступают против санкций ЕС в отношении России и появляются в поддерживаемых Кремлем СМИ, в частности на RT и Sputnik.

Представители оппозиционной итальянской Демократической партии требуют создать парламентскую комиссию для проведения расследования предполагаемого влияния России на ход выборов путем распространения дезинформации.

По сообщению американского информационного сайта Fivethirtyeight.com, в Италии также действуют российские Twitter- «тролли», известные вмешательством в избирательную кампанию в США и распространением дезинформации.

Напомним, ранее немецкая разведка сообщила, что на независимость Каталонии работали российские тролли.