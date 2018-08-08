На Луганщине суд приговорил к 8 годам тюрьмы «депутата ЛНР», приехавшего в Украину получать пенсию

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил к восьми годам тюремного заключения «депутата ЛНР», задержанного при попытке пересечения линии разграничения в мае.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

«Правоохранители установили, что житель Хрустального (бывший Красный Луч) в 2014 году присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник активно поддерживал вооруженную агрессию России против Украины, способствовал установлению оккупационной администрации в ОРЛО, голосовал за принятие ряда сепаратистских «законов» псевдореспублики», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали «политического деятеля» при попытке пересечения линии разграничения с целью получения пенсии на подконтрольной украинской власти территории.

Суд признал его виновным по ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти), ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, суд приговорил к 14 годам тюрьмы экс-офицера ВСУ, который работал на спецслужбы РФ и вербовал военнослужащих.