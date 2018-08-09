В районе Золотого боевики подбили автомобиль с украинскими военнослужащими, есть погибший

В районе Золотого Луганской области вчера вечером боевики подбили автомобиль с военными, в результате чего погиб один военнослужащий и еще один получил ранения.

Об этом в Facebook сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

По его словам, в районе Золотого в результате обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате обстрела погиб один украинский военный, еще один получил ранения.

«Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стала очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта», - отметил Гарбуз.

Напомним, на Донбассе снайпер боевиков застрелил украинского военнослужащего.