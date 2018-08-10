«Условия, мягко говоря, невыносимые»: В сети показали, как выглядит одна из больниц в аннексированном Крыму

Жители города Щелкино, который находится в северо-восточной части оккупированного Россией Крыма, рассказали о плохом состоянии местной больницы.
Об этом пишет местное издание «Крымский ТелеграфЪ».
Здание больницы находится в критическом состоянии и нуждается в капитальном ремонте уже много лет.
«То, в каком состоянии находится больница, в каких условиях трудится медицинский персонал, можно назвать, мягко говоря, невыносимыми», — пишет издание.
Последний раз больницу ремонтировали в 2012 году, еще до аннексии Крыма. Тогда сделали капитальный ремонт крыши и был запланирован ремонт внутренних помещений. Однако после оккупации полуострова о ремонтных работах забыли.
Местные жители «обращаются к журналистам с просьбой помочь», поскольку оккупационная власть не выделяет деньги на ремонт щелкинской больницы.
Напомним, ранее сообщалось, что «мэр» оккупированной Ялты Алексей Челпанов открыл новый пункт скорой помощи в поселке Форос. Однако спустя несколько недель после торжественной церемонии пункт так и не начала работать, а с фасада здания даже исчезла табличка.