Наблюдатели ОБСЕ засняли крупное скопление военной техники боевиков на Донбассе

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали крупные скопления военной техники боевиков на Донбассе

Соответствующие снимки опубликованы в Twitter организации.

«СММ ОБСЕ зафиксировала 84 единицы вооружения, размещенные с нарушением: 74 (в том числе 32 РСЗО) в неподконтрольных и 10 в подконтрольных правительству районах», - сказано в сообщении.

Так, в районе подконтрольного боевикам «ЛНР» населенного пункта Хорошее в Луганской области 1 августа были замечены несколько единиц САУ 2С1 «Гвоздика», которые направлялась к линии разграничения.

Также сообщается, что через российско-украинскую границу прошла военная техника.

По информации наблюдателей мониторинговой миссии, техника пересекла границу ночью с 7 на 8 августа. Колонна состояла из восьми военных грузовиков, которые прошли по грунтовой дороге вдалеке от пунктов пропуска на российскую территорию.

Позднее такой же конвой прошел из России в Украину.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что на Донбасс массово стягивают военную технику и тяжелое вооружение.