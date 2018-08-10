«На самом деле он выглядит еще хуже», - адвокат об опубликованных фотографиях политзаключенного Сенцова

Фотография украинского политзаключенного Олега Сенцова, опубликованная омбудсменом Людмилой Денисовой, не показывает, насколько плохо тот выглядит.

Об этом в интервью «Медузе» сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

- Эту фотографию, насколько я понял, в тот же день (9 августа - УП) сделал по просьбе Татьяны Москальковой омбудсмен Ямало-ненецкого автономного округа Анатолий Сак. Он сфотографировал Олега в том состоянии, в котором он находится. Но снимок передает не все: на самом деле он выглядит еще хуже, - рассказывает он.

Юрист отметил, что если бы Олега попросили раздеться, то картина была бы намного печальнее.

- Видно, что форма на нем висит. Эта роба или полнит человека, или висит на нем, как на вешалке. На фото видно, что он достаточно сильно исхудал. Он не показывает свою грудную клетку и впалый живот — это, конечно, произвело бы больше впечатления. А так — его попросили встать, он встал. И его сфотографировали, - говорит Динзе.

По словам адвоката, сам он в последний раз виделся с Сенцовым 7 августа. Тот сказал ему, что последние две недели в Лабытнанги стояла жара, ему было плохо с сердцем на фоне плохой работы почек и печени.

Динзе сообщил, что в июле у Олега начался третий кризис голодовки.

- Первый кризис — человек привыкает к голодовке. Второй кризис — у него начинаются изменения. Третий кризис — он живет с этими изменениями. Четвертый — это уже отказ органов идет, - перечислил адвокат.

По его словам, сейчас Сенцов плохо себя чувствует, в основном лежит, редко ходит. Медики установили, что у него фактически не воспроизводятся кровяные тельца, пониженный гемоглобин, развилась анемия, немеют руки и ноги.

Динзе рассказал, что из 88 дней голодовки лишь три недели назад Олег начал пить медицинскую смесь, которая поддерживает содержание питательных веществ в организме.

- Это нельзя назвать едой в полноценном смысле этого слова или питанием. Она состоит из разных белковых, углеводных смесей, которые дают возможность поддерживать внутренние органы в нормальном, стабильном состоянии; предотвращают неадекватные последствия развития голодовки, - рассказывает он.

По словам защитника, на этой смеси можно продержаться достаточно долгое время, если ее употреблять в «адекватных количествах», но Олег употребляет ее ровно столько, чтобы оставаться в голодовке.

- Он не закидывается этой смесью. Он торгуется за каждый грамм этой смеси, чтобы оставаться в голодовке, - отметил юрист.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние.

Кроме того, напомним, что у украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку.