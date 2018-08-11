«Без комментариев»: В российскую газету пришел запрос от СК РФ о расследовании убийства Аркадия Бабченко в Киеве

Аркадий Бабченко 1 августа в редакцию российской газеты «Новое Время» пришел запрос от Следственного комитета РФ с просьбой дать характеристику Аркадию Бабченко в рамках расследования его убийства в Киеве.

Об этом сообщает сама газета в материале под названием «Без комментариев».

«29 мая Служба безопасности Украины осуществила инсценировку убийства журналиста и популярного блогера Аркадия Бабченко, а 30 мая о том, что Бабченко жив, а человек, который должен был стать киллером, и организатор его готовящегося убийства — задержаны — стало известно на пресс-конференции в Киеве. Официальный запрос из СК РФ в редакцию с просьбой дать характеристику Аркадию Бабченко в рамках уголовного дела по статье «убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ) пришел 10 августа, а отправлен был 1 августа 2018 года — спустя два месяца, когда все уже было известно», - пишет издание.

Сам Бабченко на своей в странице в Facebook прокомментировал это так:

«А в стране дураков садилось солнце и люди принимались за работу. Следственный Комитет Российской Федерации начал вот расследование моего убийства. Запрос в «Новую» пришел. Характеристику на убиенного просят. Пацаны, давайте я вам сам напишу? Удачных всем выходных. С пятницей», - написал он.

Напомним, 29 мая появилась информация, что Аркадия Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Позже, спецслужбы в рамках расследования «убийства» Бабченко задержали еще одного киллера. А также Бабченко обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.