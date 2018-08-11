ОБСЕ показала видео беспилотника, который зафиксировал, как колоны грузовиков пересекают российско-украинскую границу

Несколько колонн грузовиков за последние дни пересекли российско-украинскую границу в Донбассе. Причем, проезжали они в том месте, где нет никаких контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщает «ЭХО Москвы».

События, происходившие в ночь на среду, 8 августа, описаны в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Грузовики, которые въехали на территорию Украины, а потом вернулись в Россию, зафиксировал беспилотник. Видеозапись приложена к самому отчету. Сначала аппарат заснял, как 8 шестиколесных автомобилей с крытыми брезентом грузовыми отсеками ехали в восточном направлении через населенные пункты, контролируемые сепаратистами. Далее колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, проходящую через границу. После этого беспилотник увидел вторую колонну, во главе с «уазиком» и 6 шестиколесных грузовиков. Они встретились примерно через 5 минут после того, как вторая колонна въехала на украинскую территорию. Далее каждая, не останавливаясь, двинулась в своем направлении», - отмечает издание.

Также сообщается, что первая группа покинула территорию Украины по той же грунтовой дороге около полуночи. В отчете миссии говорится, что в 50 км к юго-востоку от Луганска впервые был зафиксирован временный лагерь. На его территории стояли 6 бронированных разведывательно-дозорных машин и 15 грузовиков военного типа. На одной из машин были черные номерные знаки с белыми символами и префиксом «ДК» кириллицей. Лагерь располагается вблизи неохраняемой дороги, которая ведет к границе с Россией.

Издание отмечает, что ранее представители Украины в Совместном центре по контролю и координации утверждали, со ссылкой на наблюдателей ОБСЕ, что только за июль на территории, подконтрольной сепаратистам, в 8,5 раз выросло количество тяжелого вооружения и военной техники.

Напомним, накануне сообщалось, что наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали крупные скопления военной техники боевиков на Донбассе.