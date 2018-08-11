Превратила монастырь на горе Афон в «пристанище шпионов»: Греция обвинила РФ во вмешательстве в свои дела

Министр иностранных дел Никос Кодзиас и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Греция публично обвинила Россию в попытке подкупа своих государственных служащих и вмешательстве в свои внутренние дела.

Об этом со ссылкой на «The Guardian» сообщает «Новое время».

13 июля Греция выслала двух российских дипломатов и запретила въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны. В частности, россиян обвинили в финансировании групп, протестующих против соглашения с Македонией о переименовании, которое должно было разблокировать процесс вступления балканской страны в НАТО.

В ответ на действия Афин Москва в понедельник, 6 августа, выдворила двух греческих дипломатов.

В пятницу, 10 августа, министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас назвал действия России «спорными и требующими аналогичного ответа». По его словам, Россия не назвала доказательств о вине греческих дипломатов в отличие от греческой стороны, которая их предъявила.

- Мы хотим напомнить нашим русским друзьям, что ни одна страна в мире не будет мириться с подкупом ее чиновников, подрывом своей внешней политики и вмешательством во внутренние дела, - заявил министр.

Афины также отказали в визах представителям российской православной церкви, которые собирались посетить мужской монастырь на горе Афон в северной части страны. Согласно сообщениям властей, Россия превратила духовный центр православия в «пристанище шпионов» и центр по сбору разведывательной информации, а также проводила интенсивное финансирование монастырей по всему полуострову.

Россия открыто выступила против вступления Македонии в НАТО. Многочисленные сообщения изобиловали информацией о попытке России дать взятки высшим чинам в министерстве обороны и разведки для противостояния этому процессу. Общественный референдум в Македонии должен состояться в сентябре.

Напомним, ранее сообщалось, что расследование массированной атаки российской «фабрики троллей» в соцсетях на президента Италии Серджио Маттарелла будет поручено специалистам по борьбе с терроризмом.