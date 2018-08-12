Занять твердую позицию: На сайте Белого дома зарегистрировали петицию с призывом освободить Сенцова

На сайте петиций в Администрацию президента США разместили петицию с призывом к спасению украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 90 дней.

Соответствующую петицию зарегистрировали 9 августа.

Документ должны подписать 100 тысяч человек до 8 сентября, чтобы администрация Белого дома сделала официальное заявление по этому поводу.

— Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину относительно немедленного освобождения Олега Сенцова и других (политзаключенных, — ред.). Теперь наступило время для Америки высказаться, — отмечает автор петиции.

Также авторы петиции призывают американское правительство «занять твердую позицию» относительно освобождения Сенцова.

— Мы настойчиво призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все рычаги, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических узников в России, — говорится в тексте обращения.

Напомним, фотография украинского политзаключенного Олега Сенцова, опубликованная омбудсменом Людмилой Денисовой, не показывает, насколько плохо тот выглядит.

Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние.

Кроме того, напомним, что у украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку.