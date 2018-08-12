ООС: Боевики 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один украинский военнослужащий ранен

За прошедшие сутки, 11 августа, боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что подконтрольные России военизированные силы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами.

В ООС добавляют, что обстрелы осуществлялись по защитниках Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Кроме того боевики обстреляли из минометов калибром 82 мм позиции ООС у Лебединского, из ствольной артиллерии калибром 122 мм - защитников Гнутово и Крымского.

— В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении текущих суток боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Водяное и Гнутово. Оба раза применялись минометы калибром 120 и 82 мм. Потерь нет.

Напомним, На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил (ООС) 4 августа 2018 года, погиб один украинский военный.