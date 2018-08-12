На Сумщине автомобиль с контрабандой из РФ прорвался через границу – пограничники стреляли по машине, водитель сбежал

В Сумской области через государственную границу прорвался автомобиль «УАЗ» с территории Российсской Федерации. В автомобиле обнаружили пакеты с верхней одеждой и бижутерией.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Согласно сообщению инцидент произошел накануне в Краснопольском районе.

«Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от границы в районе населенного пункта Грабовское, заметил автомобиль «УАЗ», который начал двигаться от границы в тыл Украины», - отмечается в сообщении.

Охранники границы подали знак водителю остановиться, однако тот не выполнил требования и пытался осуществить наезд на одного из них.

Пограничный наряд осуществил сначала несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем начал стрелять по колесам автомобиля.

Несмотря на то, что в результате стрельбы одно из колес автомобиля было пробито, водитель «УАЗ» все же на большой скорости пытался скрыться. Впоследствии, поняв, что это на автомобиле ему не удастся, мужчина бросил его в кустах на окраине населенного пункта Земляное, а сам бросился бежать.

Осмотрев транспортное средство, охранники границы обнаружили в нем около полусотни тюков с товарами народного потребления – шубы, полушубки, жилеты, дубленки, кожаные куртки, пуховики и трикотажные изделия в ассортименте.

Кроме этого, в автомобиле находились коробки с бижутерией и наручными часами.

Предварительно установлено, что задержанный груз был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины.

В настоящее время транспортное средство вместе с грузом передано сотрудникам полиции. Водителя разыскивают.

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