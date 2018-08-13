Оборона юга Украины должна стать абсолютным приоритетом, - экс-секретарь СНБО

В Украине государственные оборонные программы, их принятие и своевременное выполнение, должны стать абсолютным приоритетом. Сюда же следует отнести выстраивание обороны юга Украины, прежде всего Азовского бассейна.

Об этом заявил эксперт по государственной безопасности, бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин, передает «Зеркало недели».

По его мнению, если планы Кремля по инициированию разрядки с Вашингтоном сорвутся, то вполне можно ожидать активизации военных действий. Россия наращивает свою военную группировку в этом регионе, и нельзя допустить, чтобы Украина оказалась к этому не готовой.

«Это ставит вопрос об особом внимании к готовности (материальной, психологической, логистической, организационной) подразделений территориальной обороны – их способности включиться в противодействие таким попыткам. Концепция национальной стойкости (или финский вариант «тотальная оборона») должна стать базой, на которой строится обороноспособность государства, - подчеркивает эксперт. – Нужны мероприятия по усилению противовоздушной обороны. Хотя враг до этого момента не использовал военно-воздушные силы, но исключить «случайное» появление у «ЛДНР» своих наступательных военно-воздушных сил нельзя (как сложно было предугадать появление там «Бук-1», что привело к поражению ракетой малайзийского авиалайнера МН17)».

Напомним, что ранее описывались перспективы, которые предстали перед Украиной после строительства Керченского моста и наращивания российского военного присутствия в Азовском море.