На Донбассе боевики применили против ВСУ запрещенную артиллерию – ранены трое бойцов ООС

В воскресенье, 12 августа, в зоне боевых действий на Донбассе ранены двое украинских военных. Еще один военнослужащий получил ранения утром 13 августа.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Боевики совершили 57 обстрелов, в том числе 12 - из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Золотого, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Зайцево, Южного, Майорска, Марьинки, Николаевки, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

Из ствольной артиллерии калибром 122 мм боевики открывали огонь по защитникам Гнутово, а из минометов калибром 120 и 82 мм обстреляли наши позиции у Крымского, Луганского, Майорска, Зайцево, Водяного, Гнутово и Лебединского.

В районе населенного пункта Николаевка зафиксирована работа снайперской пары противника.С полуночи понедельника, 13 августа, боевики российских оккупационных войск 8 раз открывали огонь по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Троицкое, Водяное, Лебединский и Широкино. Один военнослужащий ВСУ получил ранения.

По данным разведки один оккупант уничтожен, шесть получили ранения.

Напомним, военнослужащие ООС задержали россиянина, который фотографировал позиции ВСУ на телефон.