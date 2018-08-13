«Разочаровался в идеях террористических ЛДНР»: На Луганщине боевик сдался полиции

В Луганской области сотрудникам правоохранительных органов сдался боевик незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

С оперативниками полиции Луганщины связались родственники боевика незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР». Они сообщили, что их родственник намерен вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ помогли мужчине пересечь «серую зону» и встретили 40-летнего уроженца Донецкой области неподалеку линии разграничения.

Во время общения с полицейскими мужчина рассказал, что в декабре 2014 года он из-за сложного материального положения, поверив пропаганде и «русскому миру», вступил в одно из подразделений так называемой «Народной милиции ЛНР» в городе Алчевск. Во время службы мужчина занимался охраной складов и мест расположения подразделения.

Уже в мае 2015 года из-за постоянных споров и драк с руководством человек переехал в Донецк, где продолжил незаконную деятельность в так называемом «комендантском взводе» местных бандформирований. В обязанности мужчины входило охрана территории части и выезды в составе патруля для проверки службы в других подразделениях оккупационных войск.

Впоследствии из-за проблем со здоровьем мужчина уволился со службы, но уже после курса лечения вернулся на службу и вступил в ряды так называемых «внутренних войск ДНР». Во время службы мужчина разочаровался в идеях боевиков и поняв, что служит в составе террористических формирований, решил покинуть ряды бандформирований и вернуться на подконтрольную украинской власти территорию.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 260 Уголовного кодекса Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Дальнейшую судьбу мужчины решит суд.

В полиции напомнили, что согласно части 6 статьи 260 Уголовного Кодекса Украины после проверки на причастность к совершению тяжких преступлений лицо, добровольно покинула ряды НВФ и сообщила о своем участии в них правоохранителям, может быть освобождено от уголовной ответственности.

Напомним, что ранее житель оккупированного террористами города Кировского, который с 2014 года нес службу на блокпосту боевиков с ружьем в руках, решил сдаться полиции.