В зоне ООС боевики 41 раз открывали огонь по позициям ВСУ – ранены двое украинских бойцов

За прошедшие сутки, 13 августа, российские оккупационные войска 41 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях - из вооружения БМП и противотанковых ракетных комплексов. Также зафиксировано применение артиллерии калибра 122 мм и минометов.

Под обстрелы попали защитники Крымского, Новотошковского, Троицкого, Новозвановки, Новолуганского, Южного, Майорска, Железного, Северного, Опытного, Авдеевки, Новотроицкого, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм защитников Новотошковского, из минометов калибра 120 мм - позиции ВСУ у Железного, Северного и Богдановки, а из минометов калибра 82 мм - позиции у Новозвановки, Троицкого, Авдеевки и Водяного.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь - у Павлополя и Широкино.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, пятеро ранены.

Напомним, 12 августа боевики совершили 57 обстрелов, в том числе 12 - из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Пос