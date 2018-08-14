Политзаключенный Сенцов назвал свое состояние предкритическим, - российская правозащитница

Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала, что он назвал свое состояние предкритическим.

О своей беседе с политзаключенным Светова рассказала 14 августа RTVI.

По словам правозащитницы, она разговаривала с режиссером 2 часа в его палате в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников.

Светова отметила, что Сенцов находится в «хорошей и чистой» четырехместной палате.

- Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, делают то, что могут делать, но они не делают никаких прогнозов, – отметила она.

- Адвокат говорил, что ему (заключенному) делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь, – сказала Светова.

Правозащитница подтвердила, что режиссер не планирует прекращать голодовку.

Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась та же: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем.

По мнению правозащитницы, нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.

Отметим, что 2 июня в различных городах Украины, Британии и США прошли акции в поддержкуукраинских политзаключенных РФ.

Также ранее сообщалось, что в справке, выданной консульству Украины Федеральной службой исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому округу, политзаключенный Олег Сенцов называется гражданином Украины.

По информации сестры Сенцов, он потерял уже около 15 кг в весе. Позднее у Сенцова случился второй кризис и ухудшилось состояние.

Кроме того, напомним, что у украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова ухудшилось состояние здоровья, но он отказывается прекращать голодовку.