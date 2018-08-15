Двое арестованных россиян попросили Путина обменять их на украинских политзаключенных, - Денисова

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Украинские заключенные Александр Саттаров и Фарух Камалов отправили письмо на имя  президента России Владимира Путина с просьбой об обмене.

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова в Facebook.

«Я встретилась с Саттаровым и Камаловым, которые написали заявление с просьбой вернуть их в Россию путем обмена на одного из украинских политзаключенных», — сообщила она.

Напомним, ранее Днисова заявляла, что Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев.

Роман Свиридов

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