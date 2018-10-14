Отравление в Солсбери: Великобритания настаивает на новых санкциях против РФ

Высокопоставленные российские чиновники и руководители разведки в течение нескольких месяцев могут попасть под санкции ЕС из-за отравления в Солсбери.

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, лидеры ЕС близки к соглашению по новому режиму санкций против тех, кто применяет химическое оружие.

Великобритания и Франция настоятельно призывают к принятию такого решения во время заседания Совета иностранных дел (FAC) в Люксембурге.

Британский министр иностранных дел Джереми Хант, а также ряд близких союзников Британии призывают замораживать активы и вводить запрет на поездки для тех, кто отвечает за использование и распространение химического оружия.

Он также сообщит Совету иностранных дел, что необходимо ускорить планы по применению санкций, связанных с киберпреступностью, из-за растущей угрозой россиян.

Хант сегодня встретится с министрами из Польши, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии и Румынии, прежде чем поехать в Люксембург.

«На протяжении многих лет существует международное табу на использование химического оружия, но оно сейчас находится под угрозой после Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно перерисовать красную линию, которая говорит, что для тех, кто использует это ужасное оружие, цена всегда будет слишком высокой. Эти новые санкции являются жизненно важными, но они не являются концом истории», - сказал Хант.

Напомним, чешские СМИ заявили, что Сергей Скрипаль подвергался слежке российских спецслужб минимум с 2014 года. За ним в Прагу вылетали Александр Петров и Руслан Боширов, впоследствии обвиненные в покушении на убийство в Солсбери. Прага и Солсбери предъявляют еще одного россиянина, о котором Скотланд-Ярд наверняка планирует рассказать в следующей серии детектива.