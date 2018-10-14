ООС: Боевики шесть раз обстреливали позиции ВСУ, один военный ранен

С начала суток, 14 октября, в районе проведения Операции объединенных сил зафиксировано 6 прицельных обстрелов со стороны боевиков.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает пресс-служба ведомства.

«С начала текущих суток по состоянию на 07:00 было зафиксировано 6 прицельных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны российско-оккупационных войск. Большинство из них, а именно 5, пришлось на донецкое направление. Местами вражеского огня были наши позиции возле Гнутово, Широкино, Песок и Богдановки», - сообщил Мотузяник.

По его словам, на луганском направлении этой ночью противник нарушил режим тишины один раз. Враг открывал огонь из ручных и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия, в остальных случаях применял пехотное оружие. Наши бойцы открыли огонь только один раз.

«И именно от начала этих суток получил ранение один наш военнослужащий», - отметил Мотузяник.

Напомним, экипаж вертолета Ми-24 из состава Объединенных сил в субботу, 13 октября, сбил беспилотник «Орлан-10», который находится на вооружении вооруженных сил РФ.