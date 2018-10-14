Украина готовится к отпору России на Азовском море: «Порох надо держать готовым»

Украина готовится к отпору российской агрессии в Азовском море.

Об этом на церемонии принятия торжественной клятвы лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна заявил президент Украины Петр Порошенко, трансляцию выступления вел «112 Украина».

Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления - на Азове. Порох надо держать готовым, - отметил Петр Порошенко.

Отметим, 12 октября президент Петр Порошенко своим указом ввел в действие частично тайное решение Совета безопасности и обороны (СНБО) о защите интересов Украины на юге и востоке, а также в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина продолжит расширять военное присутствие в Азовском море для отражения "возможной агрессии" со стороны РФ. В частности, уже создана корабельно-катерная группа, в планах - создание военно-морской базы на Азовском море до конца 2018 года.

Напомним, военно-морские силы ВС Украины, исполняя решение СНБО, провели учения на Азовском море.