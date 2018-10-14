В Киеве пьяные мать и сын поставили на плиту еду и ушли спать – от взрыва в парадном повыбивало окна

Ночью 14 октября в одном из жилых домов Киева произошёл взрыв.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Около полуночи на улице Зодчих, 80А, на 8 этаже взорвался газ. По одной из версий, жители одной из квартир - неблагополучная семья, состоящая из матери и сына, накануне пили алкоголь.

После этого, они пошли спать, оставив на плите готовящуюся еду. Проснулись они и жители нескольких домов в окрестностях от самого взрыва.

Отмечается, что взрывной волной выбило стекла и повредило двери во всем парадном. Хозяйку квартиры госпитализировали в больницу скорой помощи, а мужчине оказали помощь на месте. Больше никто не пострадал. На месте работали сотрудники всех оперативных служб столицы.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье из-за утечки газа взорвался жилой дом.