В Минобороны Нидерландов считают, что сейчас страна ведёт кибервойну с Россией

Анк Бейлевелд Глава Министерства обороны Нидерландов Анк Бейлевелд считает, что ее страна ведет кибервойну с Россией.

Об этом она рассказала в эфире национального телевидения, передаёт Интерфакс.

Отвечая на вопрос, можно ли описать нынешнее состояние отношений между Нидерландами и Россией как кибервойну, она сказала «Да, этот тот случай».

«Случившееся по-настоящему опасно», - сказала она, подразумевая обвинения Нидерландов в адрес Москвы в том, что российские разведчики пытались совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

По ее словам, российская сторона пытается вмешаться в дела Нидерландов и им «необходимо избавиться от наивности в этой сфере и принять меры». Также Бейлевелд добавила, что в результате этого происшествия Минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций и придать гласности инцидент с кибератакой на ОЗХО.

Напомним, что ранее Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Комментируя эту ситуацию, российский МИД заявил, что высланные россияне являлись техническими специалистами, а их поездка была рутинной. Изъятые у них технические средства, как пояснили дипломаты, предназначались для тестирования информационных систем посольства РФ в Гааге.