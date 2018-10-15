Российские оккупанты отпустили домой очаковского моряка, у которого умерла мать

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Российские оккупанты отпустили моряка из Очакова Геннадия Отычко, который входит в команду судна «ЯМК-0041», задержанного у берегов Крыма.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Напомним, это судно российские пограничники задержали еще в мае – моряков подозревали в браконьерстве. Капитана судна арестовали, остальных четырех членов команды отпустили, но не вернули им паспорта, поэтому они не могли выехать из Крыма. У моряка Отычко за время вынужденного пребывания в Крыму умерла мать и он просил отпустить его домой.

«Только что говорила с членом экипажа судна «ЯМК-0041» Геннадием Отычко. Он уже на подконтрольной Украине территории, возвращается в Очаков. Мои представители сопровождают его домой. Когда он туда доберется, Геннадий пообещал позвонить мне и рассказать о проблемах и потребностях. Я всячески буду помогать Геннадию и поддерживать его», - сообщила Денисова.

В комментарии «Громадському радіо» Денисова сообщила, что Отычко вернулся навсегда на материковую часть Украины. По ее словам, оккупационные власти Крыма отпустили украинского моряка, не выдвинув никаких условий.

Вадим Богданов

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