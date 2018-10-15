Трамп заявил, что Обама отдал России часть Украины

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS, отвечая на вопросы журналистов о том, почему он ни разу не критиковал президента РФ Владимира Путина, заявил, что передал Украине наступательное оружие.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Разве я не критиковал Путина? Именно я передал Украине наступательное оружие, противотанковые системы. Обама этого не делал. Знаете, что он им отправлял? Одеяла и подушки. И именно он отдал России часть Украины, - сказал президент США.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Полноформатным переговорам американской и российской делегации предшествовал двухчасовой разговор Трампа с Путиным с глазу на глаз.

На итоговой пресс-конференции Трамп и Путин сообщили, что обсуждали российское вмешательство в американские выборы, ситуацию в Украине и Сирии, реализацию Минских договоренностей, газопровод «Северный поток-2», а также проблему распространения ядерного оружия.

В США поведение Трампа в Хельсинки жестко раскритиковали либеральные медиа, Демократическая партия и часть республиканцев. Президента упрекают в недостаточной жесткости и «подыгрывании» Путину. Демократы инициировали слушания в Конгрессе с участием переводчика Трампа и других членов американской делегации в Хельсинки.