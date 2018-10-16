Политтехнологи «Чайка» и «Патриот» получили разрешение Кремля и «делают выборы» в ОРДЛО

Российские политтехнологи с позывными «Чайка» и «Патриот» работают в неподконтрольном украинским властям Донецке с согласия сотрудников управления по приграничному сотрудничеству при президенте России.

Об этом заявил близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков, сообщают «Новости Донбасса».

Он отметил, что «Чайка» и «Патриот» работают в Донецке в связи с намеченными на 11 ноября «выборами» руководства группировки «ДНР». Чеснаков добавил, что это те же политтехнологи, которые работали с «ДНР» в 2014 году.

- Я лично их знаю. Они там работают с согласия сотрудников управления по приграничному сотрудничеству. Никаких других российских политтехнологов и консультантов там нет. А о самозванцах и говорить нечего, – подчеркнул политолог.

Ранее о приезде «Чайки» и «Патриота» в Донецк писала российская «Новая газета». По информации издания, эти политтехнологи выполняют роль кремлевских кураторов на месте и избирательно принимали людей в одном из административных зданий «правительства ДНР». По информации СМИ, «Чайку» зову Дмитрий Конов.

Кремлевское управление по приграничному сотрудничеству подотчетно Владиславу Суркову. В начале октября оно было реорганизовано указом президента РФ Владимира Путина.

По информации Reuters, Владислав Сурков является куратором группировок «ДНР» и «ЛНР» на Донбассе. Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также Сурков находится в санкционном списке Украины. На прошлой неделе Сурков встретился с и.о. главы «ДНР» Денисом Пушилиным в Москве.

Украина и страны Запада выступили против проведения так называемых выборов руководства «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября и призвали Россию повлиять на их отмену.

Напомним, что ранее в Донецке на съезде компартии прогремел взрыв.