В Ингушетии «сотрудники спецслужб» похитили правозащитника и устроили ему инсценировку казни

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о похищении и издевательствах над своим сотрудником Олегом Козловским со стороны неизвестных в Ингушетии (Россия).

Об этом сообщает «Лига.net».

Козловский в столице Ингушетии Магасе занимался мониторингом мирных протестов, начавшихся после подписания 26 сентября соглашения об определении административной границы между Ингушетией и Чечней. На следующий день после приезда Козловского в Магас неизвестные, назвавшиеся представителями организаторов протеста, отвезли его за пределы города, где раздели, избили и стали угрожать смертью. Издевательства продолжались около 2 часов.

По словам Козловского, похитители назвались сотрудниками Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии, но никаких документов не показали. Они требовали согласиться «работать на ЦПЭ», говорит правозащитник.

Amnesty International заявляет, что Козловского избивали несколько раз, а также устроили две инсценировки казни. Злоумышленники также фотографировали правозащитника обнаженным, угрожая опубликовать снимки, если он расскажет о произошедшем.

После этого похитители вывезли Козловского в соседнюю Северную Осетию и высадили возле аэропорта. При этом они забрали у него телефон и видеокамеру. Перед тем, как отпустить мужчину, один из неизвестных сказал: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии». В Amnesty International заявили, что подали заявление о преступлении в российские компетентные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Петров оказался сотрудником ГРУ.