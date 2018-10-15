Российский пропагандист Филлипс надругался над могилой Бандеры в Мюнхене

Российский пропагандист Грэм Филлипс, известный своими лживыми репортажами из оккупированного Донбасса, надругался над могилой Степана Бандеры в Мюнхене на кладбище Вальдфридхоф.

Об этом сообщает «Левый берег».

Бандера был убит в Германии 59 лет назад – 15 октября 1959 года агентом КГБ Богданом Сташинским. В годовщину смерти на его могилу принесли свечи и цветы, а также повесили флаги Украины и УПА.

Филлипс сначала устроил истерику у могилы, бросался на людей с воплями о фашистах, обзывал мужчин, но они молча ушли, не став вступать с ним в диалог. Затем он начал пинать ногами свечи и украинские флаги и топтаться по могиле.

Напомним, в Украине Филлипс известен тем, что поддерживал боевиков на Донбассе и освещал события для российских пропагандистских телеканалов. После появления на востоке Украины в 2014-2015 годах на стороне пророссийских террористов он был депортирован в июле 2014 года из Украины, а в марте 2016 – из Латвии, после чего обосновался в оккупированном Крыму.

В сентябре 2016 года посол Украины призвала Великобританию заняться Филлипсом. Однако британский посол посоветовала Украине самой разбираться с пропагандистом. В августе Филлипс устроил дебош в редакции немецкого издания, которое опубликовало расследование по МН-17.

Напомним, ранее Грэм Филлипс стал издеваться над освобожденным из плена боевиков украинцем Владимиром Жемчуговым.

Ранее могилу Бандеры пытались осквернить в 2014 (повалили крест) и 2015 годах (разрисовали крест).