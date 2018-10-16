На Донбассе боевики 37 раз стреляли по украинским военнослужащим – один боец ВСУ погиб, трое ранены

За прошедшие сутки, 15 октября, боевики совершили 37 обстрелов по позициям ООС. В ходе обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки противник осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие с вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.

По данным разведки, двое боевиков российско-оккупационных войск уничтожены и шестеро ранены.

С полуночи 16 октября зафиксировано три обстрела с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, что 14 октября в районе проведения ООС зафиксировали шесть прицельных обстрелов со стороны боевиков.