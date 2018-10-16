Украину на переговорах с боевиками в Минске будет представлять экс-глава МИДа

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.
Об этом в Киеве сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, отвечая на вопрос журналиста "Интерфакс-Украина".
"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко", – сообщила она.
Геращенко отметила, что президент Петр Порошенко позже официально назначит представителя Украины на переговорах в связи с уходом с этого поста второго президента страны Леонида Кучмы.
"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", – добавила она.
Руслан Демченко родился в Киеве. В 1989 г. окончил Киевский государственный университет им.Т.Шевченко (специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского языка).
Карьера. 1989-1990 гг. - экономист II категории отдела международного сотрудничества Министерства строительства УССР.
1990-1992 гг. - третий, второй секретарь Министерства иностранных дел Украины.
1992-1996 гг. - второй секретарь посольства Украины в США.
1996-2000 гг. - заведующий отделом, заместитель руководителя службы, заместитель руководителя управления Администрации президента Украины (Леонида Кучмы).
2000-2003 гг. - генеральный консул Украины в Стамбуле (Турецкая Республика).
2003-2005 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии и Черногории.
2005 год - первый заместитель руководителя главной службы внешней политики Секретариата президента Украины.
2005-2006 гг. - руководитель Службы государственного протокола и церемониала Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко).
2006- 2010 гг. - руководитель Офиса президента Украины Ющенко.
С 26 февраля 2010 года - заместитель министра иностранных дел Украины Константина Грищенко.
С 17 декабря 2010-го по 5 марта 2014-го - первый заместитель министра иностранных дел Украины Грищенко (с декабря 2012-го - Леонида Кожары).
С 23 по 27 февраля 2014-го - и.о. министра иностранных дел Украины. Пробыл на этой должности до назначения Андрея Дещицы (из-за отставки Кожары).
23 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.
Регалии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2004).
Семья. Женат, имеет сына.