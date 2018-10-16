Украину на переговорах с боевиками в Минске будет представлять экс-глава МИДа

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На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.

Об этом в Киеве сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, отвечая на вопрос журналиста "Интерфакс-Украина".

"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко", – сообщила она.

Геращенко отметила, что президент Петр Порошенко позже официально назначит представителя Украины на переговорах в связи с уходом с этого поста второго президента страны Леонида Кучмы.

"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", – добавила она. 

Руслан Демченко родился в Киеве. В 1989 г. окончил Киевский государственный университет им.Т.Шевченко (специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского языка).

Карьера. 1989-1990 гг. - экономист II категории отдела международного сотрудничества Министерства строительства УССР.

1990-1992 гг. - третий, второй секретарь Министерства иностранных дел Украины.

1992-1996 гг. - второй секретарь посольства Украины в США.

1996-2000 гг. - заведующий отделом, заместитель руководителя службы, заместитель руководителя управления Администрации президента Украины (Леонида Кучмы).

2000-2003 гг. - генеральный консул Украины в Стамбуле (Турецкая Республика).

2003-2005 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Сербии и Черногории.

2005 год - первый заместитель руководителя главной службы внешней политики Секретариата президента Украины.

2005-2006 гг. - руководитель Службы государственного протокола и церемониала Секретариата президента Украины (Виктора Ющенко).

2006- 2010 гг. - руководитель Офиса президента Украины Ющенко.

С 26 февраля 2010 года - заместитель министра иностранных дел Украины Константина Грищенко.

С 17 декабря 2010-го по 5 марта 2014-го - первый заместитель министра иностранных дел Украины Грищенко (с декабря 2012-го - Леонида Кожары). 

С 23 по 27 февраля 2014-го - и.о. министра иностранных дел Украины. Пробыл на этой должности до назначения Андрея Дещицы (из-за отставки Кожары).

23 сентября 2014 года президент Украины Петр Порошенко указом №739/2014 назначил Руслана Демченко своим советником.

Регалии. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2004).

Семья. Женат, имеет сына.

Роман Свиридов

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