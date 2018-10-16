Украину на переговорах с боевиками в Минске будет представлять экс-глава МИДа

На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко.

Об этом в Киеве сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, отвечая на вопрос журналиста "Интерфакс-Украина".

"Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания представляет дипломат и советник президента Руслан Демченко", – сообщила она.

Геращенко отметила, что президент Петр Порошенко позже официально назначит представителя Украины на переговорах в связи с уходом с этого поста второго президента страны Леонида Кучмы.

"Именно президент Украины и должен объявить эту фамилию. И 100% это будет патриотичный, профессиональный человек, который будет достойно представлять позицию Украины в Минске", – добавила она.

Руслан Демченко родился в Киеве. В 1989 г. окончил Киевский государственный университет им.Т.Шевченко (специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского языка).